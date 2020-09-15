Оснований для объявления о подозрении народному депутата из «Слуги народа» Александру Юрченко пока недостаточно, заявила сегодня, 15 сентября, во время выступления в Верховной Раде генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает LIGA.net.

НАБУ подозревает нардепа в получении взятки за внесение поправок в законопроект.

По словам Венедиктовой, для объявления подозрения у нее должны быть объективные сведения о том, где, когда и как нардеп обсуждал получение взятки с помощником и как давал ему указания выполнить договоренности с взяткодателем.

На данный момент, заявила Венедиктова, можно считать доказанным только факт обсуждения и принятия предложений по изменениям в закон, и обещания нардепа передать эти предложения юристам.

Без установления факта использования служебного положения для получения взятки и факта ее получения сообщить кому-либо о подозрении в таком преступлении невозможно, подчеркнула Венедиктова.

Также Венедиктова подтвердила, что получила от НАБУ проект постановления о подозрении Юрченко.

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».

Национальное антикоррупционное бюро призывает генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение народному депутату.

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качур заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа» из-за дела о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.