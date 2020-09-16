Национальное антикоррупционное бюро привело примеры манипуляций в выступлении генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Верховной Раде 15 сентября 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, Венедиктова сказала, что «... прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении [судьям ОАСК]... Ходатайство об отстранении судей направлено было в ВСП мной по рапорту прокурора САП, рапорту, который я сама спросила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправление таких вещей без материалов производств невозможно».

Как на самом деле:

23 июля 2020 НАБУ и САП направили генпрокурору и его заместителю проекты ходатайств об отстранении шестерых судей ОАСК от правосудия, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей. Реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил НАБУ о невозможности рассмотрения таких ходатайств, поэтому НАБУ повторно обратилось к генпрокурору 31 июля 2020. После чего генпрокурор направила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов в обоснование поданных проектов ходатайств.

По результатам изучения доказательств, объем которых составил более 5 томов, генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей.

Отдельно в НАБУ отметили, что генеральному прокурору неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля 2020. Более того, она лично принимала ряд процессуальных решений по делу.

Также отметим, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в ОГП.

Манипуляции в выступлении генерального прокурора 15 сентября 2020 в ВРУ

«...По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, сообщить кому-либо за совершение такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне сегодня предоставили [по поводу нардепа] не содержат таких сведений».

Материалы, предоставленные ОГП, содержали, среди прочего, рассекреченные протоколы проведенных НСРД, согласно которым народный депутат во время встречи с детективом «под прикрытием» сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных поправок и предложений к законопроекту является предоставление ему неправомерной выгоды в сумме и в порядке, которые будут отдельно уведомлены его помощником.

Помощник действительно сообщил о том, что внесение поправок будет стоить 13 тыс. дол.

3 августа 2020 народный депутат внес в законопроект нужные предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным Комитетом ВРУ заявителю необходимо предоставить еще 200 тыс. долларов.

15 сентября 2020 Национальное бюро повторно предоставило Офису генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства.

Манипуляции в выступлении генпрокурора:

«... Вчера я получила письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства в 17:20. Письмо и черновик – все».

Материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение народному депутату, еще 10 сентября 2020 изучали прокуроры ОГП. Около 21:00 10 сентября 2020 состоялось совещание с участием генпрокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя Департамента ОГП, во время которого доведена информация об обстоятельствах, установленных следствием.

Манипуляции в выступлении генпрокурора:

«Это дело [по подозрению владельца« ВиЭйБи банка»] Офис генерального прокурора так же прошел достойно. Нас критиковали за то, что ОГП выполнил судебное решение и отменил постановление предыдущего заместителя генерального прокурора... ОГП выполнил и принятие решения ВАКС и отменил предыдущее постановление. Что дальше в этом деле? А дальше в этом деле – тишина».

Через три дня после отмены генеральным прокурором постановления о прекращении дела НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора ходатайство о выдаче владельца «ВиЭйБи банка» для привлечения к уголовной ответственности с целью последующего обращения в компетентные органы Австрии с запросом об экстрадиции.

По состоянию на 15 сентября 2020 Офис генпрокурора в органы Австрии не обращался.