Национальное антикоррупционное бюро призывает генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение народному депутату, которого подозревают в участии в преступной схеме получения неправомерной выгоды за использование законных полномочий и обязанностей нардепа, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления», – говорится в сообщении.

Отмечается, что летом Национальное бюро получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности Национальное бюро разработало специальную операцию по включению в ее состав детектива НАБУ «под прикрытием».

По данным НАБУ, в рамках операции детектив «под прикрытием» в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом Украины, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета РФ.

В середине августа детектив «под прикрытием» передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания.

«В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении народному депутату Украины в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. Отметим, что такое подозрение может подписать только генеральный прокурор. Поэтому, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП по предварительной договоренности с руководством Офиса генерального прокурора 10.09.2020 в 12 ч 20 мин. прибыли в ОГП с целью внесения сведений в ЕРДР относительно возможного совершения народным депутатом Украины уголовного преступления, а также подписания ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении него. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения», – заявили в НАБУ.

По данным Бюро, с 12:30 до 18:00 прокуроры ОГП изучали предоставленные материалы, и после этого, по результатам проведения ряда совещаний, в том числе и с участием руководства Национального бюро, руководитель департамента Офиса генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в ЕРДР.

«Около 21:00 проведено совещание с участием генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя департамента ОГП. По результатам совещания решение о внесении сведений в ЕРДР принято не было. 10 сентября 2020 лицу-посреднику (неофициальном помощнику действующего нардепа) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Также к генеральному прокурору направлен проект подозрения относительно действий нардепа. 11 сентября НАБУ повторно направило в ОГП письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако по состоянию на 15.09.2020 ответ предоставлен не был», – подчеркнули в НАБУ.

Напомним, по данным СМИ, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».

По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качур заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа» из-за дела о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.