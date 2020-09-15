Народный депутат Александр Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа» из-за дела о получении взятки, которая якобы предназначалась для него. Об этом заявил «слуга народа» Александр Качура, передает 112 Украина.

«Господин Юрченко, по информации Давида Арахамии, которую он вчера нам сообщил, планирует написать заявление о выходе из фракции до того момента, пока у нас не будет полностью поставлена точка по этому делу, пока будет или не будет приговора суда, уголовное производство будет или не будет закрыто», - сказал Качура.

Качура отметил, что Юрченко совершил правильный мужской поступок.

«Я сегодня господина Юрченко не видел в стенах парламента, думаю, он не пришел сегодня. Я бы хотел от него услышать, чтобы он пространно объяснил, что происходило. На месте коллеги я бы вышел на брифинг и объяснил всему обществу, что происходило с хронологией событий», - добавил нардеп.

Напомним, что на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».

По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект связан с бытовыми отходами.