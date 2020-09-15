также в разделеПолитика
Арахамия: До выборов уйдет как минимум один министр
Зеленский уверяет, что забыл о танце экс-главы МИД Австрии с Путиным 14
В Украине стартовал процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 12
Эксперт о том, как оценивать власть: Главный критерий - это увеличение территории и рост населения 24
Кузьмин: Медведчука преследуют за то, что он ведет политический диалог во имя мира 16
Кулеба: Угрозы для безвиза нет 11
Разумков сомневается, что ВР рассмотрит изменение постановления о выборах 14
От Зеленского потребовали публичной позиции по делу «вагнеровцев» 20
Зеленский ввел в действие Стратегию нацбезопасности Украины 56
ЕС не признает российских «местных выборов» в Крыму 16
Губриенко: «Слуга народа» теряет поддержку из-за того, что Зеленский ведет себя как Порошенко 39
Руководитель Николаевской областной организации ОПЗЖ заявил, что партия не поддерживает кандидатуру Ильюка на пост мэра Николаева 23
Комитет рекомендует Раде принять закон о разведке 23
Кабмин утвердил порядок проведения выборов 35
Гетманцев: Минфин не консультировался с Радой по госбюджету-2021 9
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС о получении €1,2 млрд 14
Тихановкая: Договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы 30
Богдана допрашивали в ГБР по делу «вагнеровцев» 42

Народный депутат Александр Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа» из-за дела о получении взятки, которая якобы предназначалась для него. Об этом заявил «слуга народа» Александр Качура, передает 112 Украина.

«Господин Юрченко, по информации Давида Арахамии, которую он вчера нам сообщил, планирует написать заявление о выходе из фракции до того момента, пока у нас не будет полностью поставлена точка по этому делу, пока будет или не будет приговора суда, уголовное производство будет или не будет закрыто», - сказал Качура.

Качура отметил, что Юрченко совершил правильный мужской поступок.

«Я сегодня господина Юрченко не видел в стенах парламента, думаю, он не пришел сегодня. Я бы хотел от него услышать, чтобы он пространно объяснил, что происходило. На месте коллеги я бы вышел на брифинг и объяснил всему обществу, что происходило с хронологией событий», - добавил нардеп.

Напомним, что на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».

По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект связан с бытовыми отходами. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги