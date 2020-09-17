Народного депутата Александра Юрченко исключили из фракции «Слуга народа».

Об этом на заседании парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба ВР.

«Согласно части 3-й статьи 60-й Регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии «Слуга народа» от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии «Слуга народа» народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича», - сказал Стефанчук.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно. Позже НАБУ указало на манипуляции в выступлении Венедиктовой в Раде.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции »Слуга народа».

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.