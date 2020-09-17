Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

«Если мы не заставим себя сконцентрироваться на деле и ответственности, ради чего мы и занимаем эти кабинеты, все зря. Криминальная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержании под стражей. Благодарна прокурорам САП за качественную подготовку дела и умение в сжатые сроки анализировать сложные материалы», – отметила она.

При этом Венедиктова подчеркнула, что не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП. «Это не только мое право изучать материалы дела (а не справки или отдельные части нсрд), это и моя обязанность, установленная законом, и я четко намерена это делать всегда. Некоторые пытаются сместить фокус - не получится. У меня нулевая толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами моих решений. Если в моем лице правоохранители хотят видеть надежное плечо, следуйте букве закона. Я не стану ограничивать конституционные права граждан со специальным статусом или без такового, не изучив материалы дела. Это мое принципиальное условие и я не собираюсь от него отказываться. Осуществлять на меня влияние с помощью журналистов или активистов - пустой номер, я уже много раз доказывала действиями. Прошу также не забывать, что «случайный слив» материалов уголовных производств в СМИ - это противозаконно», – написала Венедиктова.

«Мы приближаемся к дате проведения местных выборов и все чаще процессуальные решения прокуроров всех уровней будут так или иначе «подгоняться» под политические лозунги различных оппонентов. С этим ничего не поделаешь. Я вне политики. У правонарушения нет политических особенностей или иммунитетов, нет и точка. Общая цель - жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня ее проводим в одном тоне - нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое предоставлены на изучение. Сейчас принимаются меры по реализации этих решений», – подытожила генпрокурор.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктов.

15 сентября Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно. Позже НАБУ указало на манипуляции в выступлении Венедиктовой в Раде.

На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа».