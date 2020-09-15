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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности заявил, что Европейский Союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Жозеп Боррель сказал во вторник во время выступления в Европейском парламенте, посвященном ситуации в Беларуси.

«Для нас совершенно очевидно: мы считаем, что выборы, которые прошли 9 августа, были сфальсифицированы», - сказал он во вступительном слове.

Он добавил, что в связи с этим ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

При этом Боррель оговорился, сказав сначала, что «Лукашенко для ЕС - незаконный президент Украины». Сделав паузу, он исправился и уточнил, что речь идет, конечно, о Беларуси.

«Простите, Беларусь. О чем я только думал? Простите. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси», - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые должны быть одобрены в ближайшее время - до проведения заседания Евросовета на следующей неделе.

«Если ситуация в Беларуси будет ухудшаться, мы будем расширять санкции», - резюмировал верховный представитель ЕС.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

Верховная Рада приняла заявление, в котором сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными.
ForUm

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