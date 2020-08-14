Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.
Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов, сообщает Интерфакс.
Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы и других городов вышли несколько тысяч протестующих.
Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.
Вечер четверга, 13 августа, стал в Беларуси первым за последние пять дней без сообщений о насилии против демонстрантов.
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