Верховная Рада приняла заявление, в котором сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект постановления №3053 проголосовали 228 народных депутатов.

Постановлением ВР поручила председателю парламента обеспечить безотлагательное направление текста заявления в парламенты иностранных государств и международные парламентские организации.

В тексте заявления говорится, что Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», - сказано в документе.

Верховная Рада также осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

ВР требует освобождения всех без исключения задержанных, вышедших на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей и имеющих собственную альтернативную точку зрения.

Также Рада решительно осуждает и считает неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. «Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы», - говорится в заявлении.

«Украина решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси и считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», – сказано в заявлении.

Верховная Рада призвала белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Как один из вариантов она предлагает: «новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов».

Напомним, Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.