США отримають першу партію білоруського калію після послаблення санкцій

Перша за чотири роки партія білоруського хлористого калію прямує до США. 15 вересня 30 тисяч тонн гранульованого добрива виробництва «Білоруськалію» завантажили на судно під прапором Маршаллових Островів у російському порту Бронка.

За даними Kpler, судно має прибути до порту Нового Орлеана 14 жовтня. Це буде перша поставка білоруського калію до США після послаблення американських санкцій проти білоруської калійної галузі, повідомляє Financial Times.

США запровадили санкції проти білоруських виробників калію у 2021 році після придушення протестів у Білорусі. Вашингтон поступово послаблював обмеження в обмін на звільнення політичних в’язнів. У грудні 2025 року санкції проти калійної галузі послабили після звільнення понад 100 людей, а в березні 2026 року обмеження безпосередньо проти «Білоруськалію» зняли.

У 2017–2021 роках Білорусь постачала до США в середньому 635 тисяч тонн калію на рік. Нинішня партія обсягом 30 тисяч тонн становить лише невелику частину від 5,6 млн тонн калію, які США імпортували торік. Майже 80% американського імпорту цього добрива припадає на Канаду.

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі білоруського калію. За його словами, білоруський продукт має бути значно дешевшим за канадський. Водночас згодом США уточнили, що продовжать купувати калій і в Канаді.

11 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна вже почала продавати калій американським покупцям, але не може одразу суттєво наростити обсяги поставок.

Поставки здійснюються через російські порти, оскільки санкції Євросоюзу й надалі блокують використання литовського порту Клайпеда, який історично був основним маршрутом білоруського експорту калійних добрив.

Після запровадження обмежень у 2021–2022 роках Мінську довелося перенаправити поставки через Росію. Це збільшило логістичні витрати та змусило білоруських виробників продавати добрива покупцям зі знижкою.