В Україні не виключають зустрічі з Лукашенком

У Міністерстві закордонних справ України не відкидають потенційної можливості зустрічі українських топ-посадовців з президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор відповів, що є категорія цінностей, а є категорія виживання, і якщо переговори будуть потрібні, вони можуть відбутися, повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії – і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені. Я не кажу, що це обов’язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів – все можливо", – додав посол.

Він зазначив, що між Мінськом та Києвом залишається певна комунікація і відносини не розірвані.

"Знову ж таки, ми бачимо постійні обміни через територію Білорусі українських і російських військовополонених. А без комунікації з режимом Лукашенка це не було б можливим. Тому ми можемо припускати, і бачимо ці приклади реалізації, що такі комунікації відбуваються. На якому рівні й хто саме з ким зустрічається – невідомо", – додав він.