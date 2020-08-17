Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает ТАСС.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что депутаты ЕП «решительно осуждают аресты и ужасающие акты насилия и пыток, совершенные против мирных демонстрантов, и призывают к полному расследованию этих преступлений, которые не могут остаться безнаказанными». «В этой связи мы напоминаем Александру Лукашенко о его ответственности. Мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, запугивание журналистов с целью прекращения потока информации о ситуации в стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании», - говорится в нем.

Кроме того, евродепутаты поддерживают решение глав МИД стран ЕС о введении индивидуальных санкций против «лиц, ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов». «Мы призываем как можно скорее составить санкционный список, чтобы людям, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены», - добавили они.

Как говорится в заявлении, «Евросоюз может и должен сделать больше для дальнейшего продвижения демократии и свободы в Белоруссии, в том числе путем усиления помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленного прекращения любой финансовой поддержки правительства и контролируемых государством проектов». «Мы предлагаем возобновить целевые программы помощи ЕС для репрессированных людей в Беларуси и их семей», - отмечается в нем.

Депутаты ЕП выразили сожаление в связи с тем, что власти Беларуси отказали в доступе в страну двум членам Европарламента, «которые в частном порядке направлялись в Минск для оказания поддержки белорусскому народу». «Мы предлагаем ЕС назначить специального представителя по Белоруссии, чтобы поддержать процесс мирного перехода власти в соответствии с волей белорусского народа», - добавили в ЕП.

Наконец, депутаты ЕП призвали «ЕС поддержать мирный переход власти и вступить в диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом с целью запуска нового избирательного процесса под наблюдением новой избирательной комиссии-органа, которому могут доверять все стороны».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.