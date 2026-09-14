У СЗР розкрили справжню мету маневрів Лукашенка

Масштабні перевірки готовності білоруських військ, які проводить режим Олександра Лукашенка, можуть бути пов'язані не лише з оцінкою бойової підготовки, а й із підготовкою до можливих внутрішніх заворушень. У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що Мінськ найбільше побоюється дестабілізації всередині країни.

За даними української розвідки, одним із завдань перевірок є оцінка готовності силових структур до забезпечення громадського порядку в умовах можливого загострення ситуації всередині Білорусі. Про це, як зазначає СЗР, говорив секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

У розвідці вважають, що білоруський режим приділяє значну увагу сценаріям протидії внутрішній дестабілізації. Йдеться, зокрема, про можливі масові заворушення та необхідність швидкого залучення силових структур для контролю за ситуацією.

У СЗР наголошують, що офіційно перевірки можуть пояснюватися необхідністю врахувати досвід війни в Україні та оцінити рівень готовності військових. Однак, на думку української розвідки, внутрішній компонент для білоруського керівництва може бути не менш важливим.

Окрему увагу Мінськ приділяє так званим гібридним загрозам. За оцінкою СЗР, білоруська влада намагається визначити, які сили та засоби можуть бути використані для підтримання порядку у разі виникнення кризової ситуації.

При цьому, як стверджують у розвідці, режим Лукашенка не зацікавлений у широкому залученні цивільного населення до оборони країни. Зокрема, йдеться про небажання озброювати громадян або повноцінно розгортати територіальну оборону.

У СЗР пов'язують такі підходи з побоюваннями білоруської влади щодо можливого використання озброєних формувань або протестного руху проти самого режиму.

У розвідці також нагадали про масові протести в Білорусі 2020 року, які супроводжувалися масштабними репресіями з боку силових структур. На думку СЗР, досвід придушення протестів залишається одним із факторів, який визначає підходи білоруської влади до питань внутрішньої безпеки.

Водночас твердження про конкретні плани Мінська щодо можливого придушення нових протестів є оцінкою української розвідки, а не підтвердженим фактом підготовки таких заходів.

Таким чином, за версією СЗР, нинішні перевірки білоруських силовиків мають подвійний характер: поряд із вивченням досвіду війни вони можуть бути спрямовані на перевірку готовності режиму діяти у разі внутрішньої дестабілізації.

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