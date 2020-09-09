Министерство иностранных дел проинформировало иранскую сторону о согласии провести второй раунд переговоров относительно компенсаций за сбивание самолета МАУ рейса PS752 в предложенные ею даты - с 18 по 21 октября.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Укринформ.

«Мы подтвердили готовность к переговорам в предложенные Ираном даты», - сказал дипломат.

Комментируя возможность переноса переговоров в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в какой-либо из двух стран, Енин подчеркнул, что Украина решительно настроена на скорейшее решение с Ираном проблемы катастрофы самолета МАУ.

«Ждем получения ответов на вопросы, которые мы поставили перед иранской стороной в прошлый раз», - отметил заместитель министра.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Иран предложил Украине провести в период с 18 по 21 октября в Тегеране второй тур переговоров относительно компенсаций.