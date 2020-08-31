Иран предложил Украине провести в период с 18 по 21 октября в Тегеране второй тур переговоров относительно компенсаций за уничтожение самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

«Согласно достигнутой договоренности, следующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона несколько дней назад (интервью записывалось 20 августа. - ред.) вручила ноту Посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров... В настоящий момент мы ожидаем ответ украинской стороны относительно предлагаемого периода», - подчеркнул дипломат.

По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний.

Моради положительно оценил первый тур переговоров.

«По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист и уверен, что благодаря доброй воле сторон мы достигнем очень хороших результатов», - отметил посол Ирана.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.