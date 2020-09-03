Суд Одесской области рассмотрел иск ООО «Администрация морских портов Украины» к владельцу танкера Delfi и частично удовлетворил ходатайство об аресте судна компании Mister Drake PC в качестве обеспечения исковых требований.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

«Руководствуясь ст. ст.136, 137, 140, 141, 234 Хозяйственного процессуального кодекса, суд постановил удовлетворить заявление ГП «АМПУ» в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 года об обеспечении иска - наложить арест на имущество компании - судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП «АМПУ» или другими лицами по поручению последнего», - говорится в постановлении, вынесенном судьей Ириной Малярчук.

В документе также констатируется, что должником является компания MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom), а ее представителем житель Николаевской области Юрий Голиков. Постановление вступило в законную силу 1 сентября 2020 года и может быть предъявлено к принудительному исполнению в сроки, определенные ст. 12 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В постановлении суда отмечается, что «при наличии представленных заявителем в суд доказательств права собственности на судно у компании MISTER DRAKE PC отсутствуют основания считать вероятным принятие другими лицами действий по отчуждению и передаче судна Delfi, в результате чего также не подлежит судом удовлетворение заявления истца в части запрета другим лицам совершать любые действия относительно судна Delfi, связанные с его отчуждением и передачей».

Рассмотрение дела по иску АМПУ к владельцу танкера Delfi о взыскании убытков в сумме 2 млн 355 тыс. 698 грн назначено на 23 сентября.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.