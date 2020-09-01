Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции Украины пришла к выводу об объективности экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз по делу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Такое решение было принято 31 августа, во время заседания дисциплинарной палаты ЦЕКК.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных), которые проводили экспертизу по уголовным производствах, связанных со смертью Шеремета.

«Согласно заключению ЦЕКК, эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, ЦЕКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЕКК будет решен после его получения», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.