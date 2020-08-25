Верховная Рада увеличила с 1 сентября размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета на 4 сентября. Дело булет рассматривать суд присяжных.

Украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней.

Для граждан Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Шесть стран, не являющихся членами ЕС, присоединились к решению Евросовета о продлении санкций против России за аннексию украинского Крыма.

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая заразилась COVID-19, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы.

По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировано 108415 случаев коронавируса, за последние сутки – 1658.

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

В результате взрыва в общежитии на территории 169-го Учебного центра «Десна» один военный погиб, еще двое получили травмы.

Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена «За заслуги», которым его наградил президент Владимир Зеленский.

В Киеве на территории воинской части на улице Зоологической пьяный водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза.

Депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.

Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами сотрудников военизированной охраны компании.