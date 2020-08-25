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Верховная Рада увеличила с 1 сентября размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

За соответствующий законопроект №3963 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» в целом проголосовали 295 народных депутатов, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).

В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 гривен (повышение составляет 5,86%).

Напомним, 6 августа  Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5000 гривень в месячном размере (рост на 5,86 процента).
ForUm

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