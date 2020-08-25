Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена «За заслуги», которым его наградил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в видеообращении.

Положинский, в частности, отметил, что участвовал в Марше защитников Украины, и рядом с ним в колонне шло «много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду».

Также, по его мнению, ордена заслуживают люди, которых без весомых доказательств обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

«Ордена, медали, другие государственные звания или награды оставьте тем, кому они действительно нужны и кто их действительно заслуживает. А мне это не нужно. Дякую. Дуже дякую», – сказал Положинский.

Указ о награждении музыканта орденом «За заслуги» III степени обнародован на сайте Офиса президента.

Положинский до февраля 2020 года был фронтменом групп «Тартак» и «Був'є».