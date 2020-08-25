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Депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Укринформ.

«Установить работу: общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических мер; учреждений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и заведений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины», - говорится в принятом решении.

В то же время, этим же решением запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Отметим, утром перед рассмотрением этого вопроса под стенами Ратуши около тысячи жителей города собрались на мирный митинг против введения карантина «красной» зоны.

С 24 августа 14 административных территориальных единиц отнесены к «красному» уровню эпидемиологической опасности.

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждены 108415 случаев COVID-19, из них за сутки – 1658.

В Черновицкой области зафиксировали 9371 случаев COVID-19. Из них 5920 пациентов выздоровели, 261 человек умер.
ForUm

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