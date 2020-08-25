Для граждан Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все», - заявил президент Украины.

Напомним, украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней.