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Для граждан Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все», - заявил президент Украины.

Напомним, украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней.
ForUm

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