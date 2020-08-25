Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая заразилась COVID-19, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID», – написала она.
Напомним, 23 августа Сорока сообщила, что Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время