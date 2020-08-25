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Министерство здравоохранения обновило рекомендации относительно организации противоэпидемических мер в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. 

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Укринформ.

«Мы детально отрабатывали эти правила с Министерством образования, международными экспертами, вносили изменения. Было обновлено рекомендации ВОЗ... поэтому мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемические меры», - сказал Степанов.

Он отметил, что для учеников 1-4 классов передвижения в помещении учебного заведения разрешены без использования маски или респиратора. В регионах оранжевого уровня эпидемической опасности педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины будет рекомендовано использовать защитные щитки, а в зеленой или желтой зоне нужно просто придерживаться соответствующей дистанции.

Также, согласно рекомендациям, допуск учителей на работу должен быть только после проведения термометрии.

По словам Степанова, в случае подтверждения коронавируса у кого-либо из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Глава Минздрава добавил, что дозаторы и антисептики должны находиться только на входе в учебное заведение. А в дальнейшем после каждого урока детям рекомендуется мыть руки.

Обновленные рекомендации будут опубликованы на сайте Минздрава.

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждено 108 415 случаев COVID-19, из них за сутки - 1658.
ForUm

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