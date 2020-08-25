Украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября.