также в разделеОбщество
Тимошенко до сих пор находится в тяжелом состоянии 34
Кабмин предлагает продлить карантин до ноября 19
«Красная зона»: Горсовет Черновцов решил ослабить карантин 11
Минздрав обновил правила организации учебы во время карантина 47
Концерт ко Дню Независимости попал в скандал: авторы не давали разрешение на использование песен 61
Украина не продается: возмущенные люди выступили против Порошенко и проплаченного митинга во время Марша защитников в Киеве 76
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 42
Празднование 29-й годовщины независимости Украины прошло спокойно 14
Положинский отказался от ордена, которым его наградил Зеленский 71
Партия Медведчука потребовала очистить Одессу от танкера «Дельфи», Труханова, его карманной «Муниципальной варты» и «Нацкорпуса» 151
В Украине обновили деление на карантинные зоны 60
Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 69
Президент предложил учредить госпремии имени Патона и Скорика 13
Президент принял участие в молебне за установление мира в Украине 89
В Украине зафиксировано 1799 новых случаев COVID-19 18
Украина празднует 29-ю годовщину Независимости 22
В День города «Оппозиционная платформа – За жизнь» поздравила харьковчан и заявила о солидарности с ними 61
В армию на вооружение поступил ракетный комплекс Нептун 17

Украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги