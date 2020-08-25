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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио», сообщает hromadske.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то можем дать людям воду», — сказал Кравчук.

В то же время он подчеркнул, что возобновить подачу воды смогут только для жителей полуострова и добавил, что Украина никогда не даст воду промышленным предприятиям и военным базам полуострова.

Кравчук не смог ответить, каким образом физически можно так устроить, чтобы вода досталась только жителям, потому что «это еще не решено» и он «не является специалистом в этих вопросах».

Ответственность за возможную гуманитарную катастрофу, по его словам, несет Россия, а Украину не надо обвинять».

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос «гуманитарной ответственности».  

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.

В августе Шмыгаль заявил, что допускает возможность поставок пресной воды из материковой части Украины в аннексирован Крым в случае, как он выразился, гуманитарной катастрофы на полуострове. 
ForUm

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