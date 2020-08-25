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Шесть стран, не являющихся членами ЕС, присоединились к решению Евросовета о продлении санкций против России за аннексию украинского Крыма. 

 Как передает Укринформ,  об этом сообщается на сайте Евросовета.

Среди них - страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

«Они будут обеспечивать соответствие своей национальной политики этому решению Совета», - говорится в сообщении.

ЕС принял к сведению это обязательство и приветствует его.

Как сообщал Укринформ, ограничительные меры были введены в 2014 году из-за действий России по дестабилизации Украины и направлены против российских финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, как и в сфере использования товаров двойного назначения.

Введенные санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынков капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и брокерские услуги для финансовых институтов России.

Ограничительные меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и вводят запрет на все товары двойного назначения, которые могут использоваться военными России как конечными пользователями.

Санкции также сдерживают дальнейший доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

18 июня 2020 года Европейский Совет принял решение о продлении ограничительных мер против РФ до 23 июня 2021 года за аннексию украинского полуострова.
ForUm

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