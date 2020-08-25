Укрзализныця 25 августа начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами сотрудников военизированной охраны компании. Об этом во время презентации проекта заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Безопасность пассажиров - безусловно один из важнейших вопросов. Поэтому мы продолжаем внедрять ряд мер, направленных на обеспечение соблюдения пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте. На первом этапе сотрудники военизированной охраны Укрзализныци будут сопровождать 10 пассажирских поездов. В дальнейшем их перечень будет увеличен», - сказал он.

В частности, охранники будут ездить в поездах №10/9 Мариуполь-Киев, №29/30 Киев-Ужгород, №38/37 Киев-Запорожье, №49/50 Киев-Трускавец, №63/64 Харьков-Киев, №79/80 Днипро-Киев, №92/91 Львов-Киев, №102/101 Киев-Херсон, №106/105 Одесса-Киев, №136/135 Киев-Покровск.

