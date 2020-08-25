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В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», - подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил Главе государства, в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования - всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.
ForUm

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