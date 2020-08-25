Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что о новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников нормандской четверки состоится 28 августа.