В результате взрыва в общежитии на территории 169-го Учебного центра «Десна» один военный погиб, еще двое получили травмы, сообщила пресс-служба центра.

«24 августа около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной халатности и пренебрежением мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работало руководство Учебного центра, командование Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.