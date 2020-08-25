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Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.

Об этом объявила председательствующий судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

«Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта по обвинению Антоненко, Кузьменко, Дугарь судом присяжных на 12:00 4 сентября», - сказала Голуб.

Ранее во время заседания судья Голуб объяснила фигурантам дела Шеремета, что они имеют право на суд присяжных, и в таком случае это дело будут рассматривать двое профессиональных судей и трое присяжных судей, которые будут избираться из представителей общественности.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявили, что хотят суда присяжных.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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