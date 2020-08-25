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В зоне проведения операции Объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

Об этом сообщила 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

«Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира», - говорится в сообщении.
ForUm

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