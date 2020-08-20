Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оппозиция и власти Беларуси должны налаживать диалог внутри страны, а Москва не собирается вмешиваться «во внутренние дела» республики.

Об этом сообщает РБК.

«Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться диалог внутрибелорусский. Если Россия начнет вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательство во внутренние дела», — заявил Песков.

«Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко», — добавил он.

Ранее один из членов белорусского Координационного совета экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко заявил, что оппозиция готова вести диалог с Россией.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

На своем первом заседании президиум Координационного совета оппозиции Беларуси принял резолюцию с основными требованиями к властям, среди них - проведение новых выборов.

В Беларуси из-за создания Координационного совета оппозиции открыли уголовное дело о захвате власти.