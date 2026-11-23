Міністерство цифрової трансформації готує розширення функціоналу застосунку «Дія»: найближчим часом у ньому зможуть авторизуватися іноземні громадяни. Це дозволить їм користуватися українськими державними послугами онлайн, зокрема оформлювати податковий номер без відвідування державних установ.

Про плани повідомили в Мінцифри. Про розширення можливостей застосунку заявила перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час міжнародного саміту Shaping the Digital State – Digital Summit 2026 у Женеві.

Першим етапом стане запуск і розвиток спеціального статусу «е-Резидента». Завдяки цьому іноземці зможуть дистанційно отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), не звертаючись особисто до установ і не оформлюючи паперових документів.

Також Мінцифри планує перекласти англійською мовою основні державні сервіси в застосунку, запровадити цифрову картку резидента та забезпечити цілодобову підтримку за допомогою інтелектуального помічника Diia.AI.

У міністерстві пояснюють, що мета нововведень — зробити українські державні послуги доступними для іноземців онлайн, незалежно від їхнього місця перебування.

Наразі застосунком «Дія» користуються понад 24 млн українців. Щодня цифровими державними сервісами послуговуються близько 1,2 млн людей.

Питання захисту персональних даних користувачів «Дії» неодноразово ставало предметом суспільних дискусій після повідомлень про витоки інформації українців.

У травні 2020 року в Telegram з'явився бот, який продавав персональні дані громадян України. Тоді виникли підозри, що інформація могла потрапити з державного застосунку «Дія». Однак Національна поліція не виявила доказів його злому. За результатами розслідування правоохоронці встановили, що оприлюднені відомості були скомпільовані з різних державних і комерційних баз даних. У межах спецоперації «Дата» правоохоронці провели 36 обшуків у десяти областях, встановили причетність 25 осіб, вісьмом оголосили підозри та вилучили копії 30 баз даних.

Новий скандал виник у січні 2022 року, після масштабної кібератаки на українські державні інформаційні ресурси. На хакерських форумах виставили на продаж базу даних, яку продавці позиціонували як інформацію про користувачів «Дії». За неї просили 15 тисяч доларів. У Мінцифри та кіберполіції заперечили злам застосунку. У відомстві заявили, що опублікована база була компіляцією раніше викрадених даних із різних джерел, а не результатом проникнення в «Дію».

У вересні 2025 року історія повторилася: у мережі знову поширили файли, які видавали за базу персональних даних із «Дії». Мінцифри назвало їх підробкою, стверджуючи, що вони містили суміш раніше оприлюднених витоків із комерційних джерел і сфальсифікованих записів. У відомстві наголосили, що застосунок не зберігає персональних даних, а отримує інформацію безпосередньо з державних реєстрів під час запиту користувача.

Таким чином, попри неодноразові повідомлення про нібито злам «Дії», підтверджених фактів проникнення саме в інформаційну систему застосунку та викрадення даних із неї правоохоронці й Мінцифри не оприлюднювали. Водночас випадки незаконного поширення персональних даних українців із державних і приватних джерел справді фіксувалися.