У Кремлі не побачили зв’язку між угодою про російський дизель і мирними переговорами

У Кремлі заявили, що не бачать прямого зв’язку між домовленістю про постачання російського дизельного пального на ринки США та інших країн і позицією Москви щодо мирних переговорів про завершення війни проти України. Водночас, за даними західних медіа, американські представники розглядають цю угоду як один із можливих стимулів для повернення Росії до переговорного процесу.

Про це заявив речник рашистського ватажка Дмітрій Пєсков, коментуючи повідомлення Reuters про переговори в Маямі за участи представників України та ЄС.

«Я не бачу тут жодного прямого зв’язку. Насправді це дуже взаємовигідна стаття російсько-американської співпраці. Вона відповідає інтересам Сполучених Штатів, світових енергетичних ринків і Російської Федерації. Саме тому це відбувається», — сказав Пєсков.

Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з перебігом зустрічі, повідомило, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер назвали домовленість між Вашингтоном і Москвою стимулом для повернення Росії за стіл переговорів.

За даними агентства, Кушнер зазначив, що президент РФ Володимир Путін наразі не демонструє готовності до переговорів. На думку американських представників, змінити позицію Кремля могли б поступки з боку України, зокрема припинення ударів по російських нафтопереробних заводах, а також угода про постачання дизельного пального.

Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрічався з українськими переговорниками, які брали участь у зустрічі в Маямі. Про результати розмови він публічно не повідомляв. Після переговорів 9 жовтня Віткофф написав у соцмережі X, що сторони обговорювали можливості досягнення миру та потенційні гарантії безпеки для України.

Зеленський раніше назвав домовленість між США та Росією про постачання російського дизелю на світові ринки проявом слабкості, який грає на користь Москви.

13 жовтня The Washington Post із посиланням на американського чиновника повідомила, що США разом із країнами ЄС працюють над спільною мирною пропозицією, яку можуть представити Росії. Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер відклали поїздку до Москви, очікуючи на ясність щодо можливості підготувати такий план.

За інформацією видання, пропозиція матиме чотири основні складові, зосереджені на гарантіях безпеки та відновленні України. Зокрема, Світовий банк та інвестиційна компанія BlackRock, як стверджується, зацікавлені у створенні механізму відбудови. Гарантії безпеки можуть передбачати механізм, подібний до статті 5 Північноатлантичного договору, на випадок нового нападу Росії.

Інша складова плану — енергетична угода, яка, за даними джерела видання, передбачатиме спільне отримання Україною та Росією прибутків від постачання енергоносіїв до Європи. Також пропонується припинити вогонь по поточній лінії фронту, залишивши окуповані українські території під контролем Росії.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин розкритикував подання цих пропозицій як спільної ініціативи США та Європи. За його словами, публікація переказує погляд частини американської команди на зустріч у Флориді за участю представників США, України та європейських країн.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Росія не демонструє готовності до конструктивних переговорів і не хоче йти на поступки для припинення війни. На думку аналітиків, Кремль прагне капітуляції України та намагається представити Київ стороною, яка перешкоджає мирному врегулюванню. В ISW також зазначають, що Москва відхиляла численні компромісні пропозиції США та України, не пропонуючи власних поступок.