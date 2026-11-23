Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата Сергія Лабазюка до семи років позбавлення волі у справі про спробу підкупу високопосадовців, відповідальних за відновлення України. Його спільник, директор акціонерного товариства, отримав шість років ув’язнення.

Про це 23 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Обох фігурантів суд визнав винними за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Крім того, суд призначив акціонерному товариству штраф у розмірі 10,7 млн грн, а неправомірну вигоду постановив конфіскувати.

Вирок поки не набрав законної сили. Його можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів із моменту проголошення.

За версією слідства, у листопаді 2023 року Лабазюк, діючи за попередньою змовою з директором товариства, намагався підкупити тодішнього віцепрем'єр-міністра з відновлення України та голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

За хабар посадовці мали забезпечити виділення 1 млрд грн додаткового фінансування для робіт, які виконувала підконтрольна депутату компанія. Розмір неправомірної вигоди мав становити від 3% до 5% від суми фінансування.

Згодом фігуранти передали частину обіцяного хабаря – 150 тисяч доларів.