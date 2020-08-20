На своем первом заседании президиум Координационного совета оппозиции Беларуси принял резолюцию с основными требованиями к властям, среди них - проведение новых выборов, сообщает Укринформ.

Координационный совет (КС) требует признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа и провести новые выборы - по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси, указано в резолюции.

Отмечается, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. При этом подчеркивается, что КС не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса.

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить «для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства», - прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также расследование произошедшего. Кроме того, в резолюции указывается на необходимость освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.