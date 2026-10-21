Кремлівський лідер Владімір Путін зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Переговори тривали близько трьох годин і відбулися в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі.

Про завершення зустрічі повідомили пресслужба Кремля та російські медіа.

З рашистського боку в переговорах також брали участь помічник кремлівського лідера Юрій Ушаков і спецпредставник з міжнародної економічної співпраці Кіріл Дмітрієв.

За офіційним повідомленням Кремля, Владімір Путін подякував Віткоффу за допомогу у «врегулюванні кризи» в Україні, маючи на увазі повномасштабну російсько-українську війну.

Віткофф, своєю чергою, планував поінформувати кремлівського лідера про переговори, які відбулися в Осло. Він також подякував Путіну за звільнення громадянина США Стівена Хаббарда, якого російський суд засудив за звинуваченням у найманстві.

За словами Ушакова, які цитують рашистські медіа, кремлівський лідер заявив про готовність Росії відновити тристоронні переговори з Україною та США в першій декаді листопада. Головною темою має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Російське агентство «Інтерфакс» повідомило, що після зустрічі Віткофф і Дмітрієв разом залишили Костянтинівський палац.

До Росії американський переговорник прибув з Осло, де 20 жовтня провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Серед учасників переговорів були президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Напередодні Зеленський повідомив, що Віткофф має представити російській стороні пропозицію щодо тристоронніх переговорів за участю лідерів України, Росії та Сполучених Штатів.