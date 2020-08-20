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В Беларуси из-за создания Координационного совета оппозиции открыли уголовное дело о захвате власти. Об этом сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, передает Tut.by.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил он.

Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на своем первом заседании президиум Координационного совета оппозиции Беларуси принял резолюцию с основными требованиями к властям, среди них - проведение новых выборов.
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