Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко 18 августа получила обвинительный акт, сообщил журналистам ее адвокат Тарас Беспалый.

«Это документ, на основании которого суд будет рассматривать обвинения относительно Кузьменко, Дугарь и Антоненко, изучать доказательства, допрашивать свидетелей, заслушать обвинения и в дальнейшем идти в совещательную комнату с целью вынесения приговора по делу», - сказал Беспалый, передает Радио Свобода.

Адвокат другого подозреваемого, ветерана и музыканта Андрея Антоненко Станислав Кулик подтвердил, что он также получил обвинительный акт.

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь рассказали, что она отказалась получать акт, поскольку ее защите не предоставили доступ ко всем документам по делу.

«Перед тем, как лицо обвинять, ему должны быть открыты все документы. Все, все, что следователи собирали ходе расследования этого преступления. Сторона защиты путем проведения определенных действий по сбору доказательств, направления запросов, получила документы, которые свидетельствуют о том, что следователи обращались к другим экспертам», - заявил один из защитников Дугарь Николай Ореховский.

В то же время адвокат отметил, что не получать обвинительный акт также является способом защиты в деле.

«Мы тем самым выражаем свое несогласие с нарушением закона, с нарушением нашего права на защиту, в которое входит право получить доступ ко всем документам, а не только тех, которые прокуратура считает, что нам можно открыть. А те, которые им невыгодны, они нам не открывают», - сказал он.

Другой адвокат Дугарь, Виталий Коломиец, назвал вручение обвинительного акта в таком виде незаконным.

«Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора», - отметил он.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.