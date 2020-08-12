Руководитель участковой избирательной комиссии в городе Витебск Сергей Питаленко подтвердил, что после победы Светланы Тихановской по итогам голосования комиссия была вынуждена переписать протокол в пользу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом Питаленко сообщил в комментарии Радио Свобода.

Как отмечается, председатель Кастричницкой районной администрации Витебска Сергей Сташевский заставил членов комиссии сфальсифицировать протокол результатов голосования.

На участке большинство избирателей проголосовало за Тихановскую, но на аудиозаписи видно, что глава администрации заставляет переписать цифры в пользу Лукашенко.

Согласно аудиозаписи, Сташевский собрал членов избирательной комиссии за закрытыми дверями и спросил, почему так получилось, что большинство проголосовало за Тихановскую. Члены комиссии ответили: «Бюллетени подсчитали – все, что были».

Глава района после этого заставил комиссию переписать цифры в пользу другого кандидата.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.