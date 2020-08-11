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В Беларуси за минувшие сутки были задержаны более 2000 человек, в том числе по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя МВД Ольгу Чемоданову.

Она заявила, что от действий протестующих пострадал 21 милиционер и военнослужащий внутренних войск, пятерым из них потребовалась госпитализация.

Данные о числе пострадавших гражданских лиц сообщит Минздрав, пообещала представитель МВД.

Ранее МВД Беларуси объявило о первой жертве столкновений.

В ночь на 11 августа МВД отметило «очаговые сборы граждан в ряде городов», причем, наиболее массовые произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Люди собрались по призывам интернет-ресурсов к несанкционированным мероприятиям.

В МВД зафиксировали «факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств».

В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. «На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями», - отметила Чемоданова.

Она также признала, что милиция в Минске и Новополоцке была вынуждена активно применять спецсредства.

В Следственном комитете Беларуси заявили, что по событиям минувшей ночи возбуждено дело о блокировке движения транспорта. Ведомство напомнило, что уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет, и пригрозило автовладельцам изымать у них машины как вещественные доказательства.

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.  Около 3 тыс. человек задержаны.    

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

10 августа она выехала в Литву и призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста.
ForUm

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