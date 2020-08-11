Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о погибшем во время несанкционированной акции в Минске.

«10 августа около 23:00 в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», - сообщается в Telegram ведомства.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. Сообщалось также о погибшем в ходе протестов, однако позже оказалось, что мужчина жив.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

При этом Лукашенко обвинил «марионеток» из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси, и заявил, что «не допустит майдана», а его оппонент Светлана Тихановская считает себя победительницей выборов.