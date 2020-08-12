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В Минске третий вечер подряд в разных частях города проходят акции протеста, СМИ сообщают о новых задержаниях.

Основными местами несанкционированных акций стали микрорайоны Серебрянка, Каменная горка, Уручье.

По информации белорусского бюро Радио Свобода, в Каменной горке (юго-запад города) протестующие делают около метро баррикады из мусорных контейнеров, уличных ваз с цветами и прочих крупных предметов. Движение транспорта частично остановлено. Правоохранительные органы используют против протестующих светошумовые гранаты, в них в ответ бросают петарды и фейерверки. Проводятся задержания. Также сообщается, что десятки людей заблокированы в местном магазине, по улице пустили слезоточивый газ.

По информации издания «Наша нива», в Серебрянке (юго-восток Минска) проводятся массовые задержания протестующих. Также используются светошумовые гранаты. ОМОН врывается в подъезды, где могут прятаться участники акций. Те оказывают сопротивление. Сообщается о потерпевших в стычках с ОМОНом.

Кроме того, СМИ информируют, что в микрорайоне Уручье (восток города) собралось порядка тысячи протестующих. О серьезных стычках пока не сообщается, однако туда выдвинулись подразделения правоохранительных органов.

Акции протеста проходят также и в ряде других белорусских городов.
ForUm

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