Информация о якобы закрытии дела «Роттердам +» и отсутствие экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности, заявили в НАБУ.

«Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии», - говорится в сообщении бюро.

Так, детективы совершили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;

обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, учитывая осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

В то же время, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

«Если сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено», - пояснили в НАБУ.

Что касается упреков о якобы отсутствии экспертиз, в бюро отметили, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

за первую половину периода действия формулы «Роттердам+» (первая половина 2016 - 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;

экономические последствия всего периода действия формулы (2016 - июль 2019) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.

Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

Вовка объявили в международный розыск.