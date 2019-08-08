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Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отвергает обвинения, выдвинутых ему в рамках дела «Роттердам+».

«Дело «Роттердам+ » является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с момента начала расследование считаю подбором и выбиванием доказательств во обвинения. Об установлении истины речь не идет, оказывается давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства - это все свидетельствует о политическом характере преследования », - написал он в Facebook.

Вовк заявил, что на него и коллег «оказывается давление с грубым нарушением законодательства - это все свидетельствует о политическом характере преследования».

Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам +». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.

В марте 2016 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела новую схему расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой туда, в частности, закладывается стоимость угля для ТЭС и его доставки в Украину из порта Роттердам в Нидерландах.
ForUm

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