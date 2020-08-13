Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.

Предложение Науседа озвучил на пресс-конференции в среду, сообщает Европейская правда со ссылкой на 15min.lt.

«Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает большую обеспокоенность. Продолжает проливаться кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса», - сказал Науседа.

Он представил план из трех пунктов, который мог бы помочь урегулированию ситуации в Беларуси.

Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан и обострение ситуации.

Во-вторых, они должны освободить несколько тысяч задержанных граждан.

В-третьих, белорусская власть должна восстановить диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

Науседа заверил, что президенты Польши и Латвии поддерживают эту инициативу и готовы быть посредниками в переговорах.

Он подчеркнул, что ситуация в Беларуси должна быть решена мирным путем. Но если потребуется, альтернативой будут санкции.

«Если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях - как на уровне ЕС, так и о национальных», - сказал Науседа.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.