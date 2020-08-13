Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.
Предложение Науседа озвучил на пресс-конференции в среду, сообщает Европейская правда со ссылкой на 15min.lt.
«Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает большую обеспокоенность. Продолжает проливаться кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса», - сказал Науседа.
Он представил план из трех пунктов, который мог бы помочь урегулированию ситуации в Беларуси.
Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан и обострение ситуации.
Во-вторых, они должны освободить несколько тысяч задержанных граждан.
В-третьих, белорусская власть должна восстановить диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.
Науседа заверил, что президенты Польши и Латвии поддерживают эту инициативу и готовы быть посредниками в переговорах.
Он подчеркнул, что ситуация в Беларуси должна быть решена мирным путем. Но если потребуется, альтернативой будут санкции.
«Если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях - как на уровне ЕС, так и о национальных», - сказал Науседа.
Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек.
Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.
Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».
По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.
Она выехала в Литву.
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