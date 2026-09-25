«РИА Новости» опублікувало сценарій війни РФ проти Литви з ядерним ударом

Державне російське агентство «РИА Новости» опублікувало, а згодом видалило матеріал під заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой», у якому розглядався сценарій потенційної війни Росії проти Литви.

Приводом для публікації стало рішення Сейму Литви підтримати поправку до Конституції, яка скасовує заборону на розміщення в країні зброї масового ураження, зокрема ядерної. 22 вересня за поправку проголосували 99 депутатів, 13 були проти, ще п’ятеро утрималися. Водночас для остаточного ухвалення зміни до Конституції мають пройти ще два голосування.

Автор матеріалу, російський політолог Олександр Носович, стверджував, що європейські країни нібито вже дійшли до етапу вибору держави, яка погодиться стати місцем для розміщення ядерної зброї.

Окремо він писав про Польщу, яка, за його твердженням, не погоджується на розміщення ядерних боєголовок на своїй території, оскільки нібито розуміє ризик стати «наступним після України навчально-тренувальним об’єктом» для російських ракетників.

Щодо Литви Носович заявив, що поява ядерної зброї на її території нібито змусить Росію «діяти». При цьому автор зазначив, що Москва матиме вибір щодо способу ведення потенційного конфлікту, від введення сухопутних військ до ракетних ударів із ядерними боєголовками.

Зокрема, Носович написав, що Росія нібито може відмовитися від введення сухопутного контингенту, обмежившись ракетними ударами «з відповідним зарядом». При цьому він стверджував, що потенційний конфлікт у Балтії через географію буде коротшим, ніж війна проти України.

Матеріал написав Олександр Носович, який очолює видання RuBaltic.Ru та є членом Ради із зовнішньої та оборонної політики. Ця організація є одним зі співзасновників дискусійного клубу «Валдай», у заходах якого регулярно бере участь президент Росії Володимир Путін.

Раніше Центр «Досьє» відносив Носовича до мережі балтійських медіа, створення яких пов’язували з адміністрацією президента РФ та колишнім співробітником російської зовнішньої розвідки Євгеном Умеренковим.

Публікація «РИА Новости» з’явилася вранці 25 вересня, але пізніше матеріал став недоступним на сайті агентства.