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Война – это тяжелый грех перед Богом.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в связи с обострением военной эскалации на Востоке Украины.

«Украинская Православная Церковь последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины и призывает своих верных молиться за мир в нашем Украинском государстве и во всем мире», – подчеркнул Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ призвал лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны. 

«Война – это тяжелый грех перед Богом!», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.
ForUm

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